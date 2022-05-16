Міноборони Британії: росія втратила в Україні третину свого сухопутного угруповання

08:37 16 травня Київ, Україна

Наступ російської армії на Донбасі, заявлений як «друга фаза», що продовжує третій місяць вторгнення, втратив імпульс і суттєво відстає від графіка.



Таку оцінку у щоденному розвідзведенні в неділю, 15 травня, дає Міноборони Великобританії.



Просування російських сил дедалі більше стримується деградацією вогневих можливостей, низьким бойовим духом та зменшенням бойової ефективності - багато що з цих факторів продовжить перешкоджати російській операції в Україні, оскільки втрачений потенціал неможливо швидко відновити, зазначають британські військові.



З початку вторгнення, за їхньою оцінкою, російська армія вже втратила третину свого сухопутного угруповання і продовжує зазнавати значних втрат на південному сході України, при цьому не досягаючи прогресу.



росія не змогла досягти значних територіальних завоювань протягом останнього місяця і навряд чи зможе прискорити просування протягом найближчих 30 днів, йдеться у заяві британського Міноборони.



Затримки армії, як зазначають у Лондоні, посилюються втратою критичних засобів, таких як понтонне обладнання та розвідувальні дрони, тоді як російські безпілотники залишаються вразливими до українських систем ППО.



Зазнавши поразки під Харковом, де російські сили були відкинуті практично до кордону, кремль звужує завдання операції та кидає всі сили на луганський напрямок. Головна мета – взяти область у кільце, заявив у неділю голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Але ці дії супроводжуються подальшими втратами: окремі батальйонно-тактичні групи втратили 80% свого складу, заявив офіційний представник Генштабу України Олександр Штупун.



За його словами, в районі Попасної через важкі втрати і нездатність діяти незалежно сили ПДВ росії з'єднуються з бійцями приватних військових компаній.



У НАТО вважають, що Україна може виграти війну, заявив у неділю за підсумками переговорів глав МЗС альянсу генсек Єнс Столтенберг.



Російська операція, за його словами, «зазнає невдачі».