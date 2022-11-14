Міноборони Британії відзначило, як настання зими вплине на бойові дії в Україні

Британська розвідка розповіла, що з настанням зими умови для військових значно ускладнюються і це впливатиме і на загальну інтенсивність операцій на театрі бойових дій.
Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні за 14 листопада.
Як зазначають у ньому, зміна пори року вплине на умови і російської, і української армії: настає період найкоротшого світлового дня та низьких температур.
Про це йдеться у огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні за 14 листопада.
Як зазначають у ньому, зміна пори року вплине на умови і російської, і української армії: настає період найкоротшого світлового дня та низьких температур.
На рішення у тому числі може впливати доступність приладів нічного бачення.
Також викликом буде холод, і якщо у військових будуть проблеми із зимовою формою та адаптованими до зими умовами проживання, це зі значною ймовірністю закінчуватиметься для них проблемами зі здоров'ям. На додачу, холод майже вдвічі скорочує "золоту годину" для успішного виживання тяжко поранених.
Дощ, сильний вітер і хуртовини стануть додатковим викликом для військових у польових умовах, і не лише їхнього комфорту та морального стану, а й здатності доглядати зброю, щоб вона працювала без збоїв.
Також викликом буде холод, і якщо у військових будуть проблеми із зимовою формою та адаптованими до зими умовами проживання, це зі значною ймовірністю закінчуватиметься для них проблемами зі здоров'ям. На додачу, холод майже вдвічі скорочує "золоту годину" для успішного виживання тяжко поранених.
Дощ, сильний вітер і хуртовини стануть додатковим викликом для військових у польових умовах, і не лише їхнього комфорту та морального стану, а й здатності доглядати зброю, щоб вона працювала без збоїв.
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