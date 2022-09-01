Міноборони Британії пояснило щоденні обстріли рф Харкова
12:17 19 серпня Київ, Україна
Російські окупанти щодня обстрілюють Харків із метою стримати на цьому напрямку українських бійців.
Про це заявили у Міноборони Великобританії у своєму Twitter у п'ятницю, 19 серпня.
"Незважаючи на те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушила з травня, друге місто України було під одним із найпослідовніших обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - сказано в повідомленні.
Британське відомство зазначає, що Харків розташований приблизно за 15 км від російської лінії фронту. Місто постраждало через те, що воно залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії.
Залпові ракетні установки та загалом неточна зброя викликали спустошення у значних частинах міста.
"Російські війська порівняно незначно утримують харківський напрямок, але продовжують проводити локальні рейди та обстріли українських сил. Ймовірно, вони намагаються змусити Україну утримувати значні сили на цьому фронті, щоб запобігти їхньому використанню як сили для контратаки в іншому місці", - резюмували в міністерстві.
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