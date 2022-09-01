Міноборони Британії пояснило щоденні обстріли рф Харкова

12:17 19 серпня Київ, Україна

Російські окупанти щодня обстрілюють Харків із метою стримати на цьому напрямку українських бійців.

Про це заявили у Міноборони Великобританії у своєму Twitter у п'ятницю, 19 серпня.

"Незважаючи на те, що лінія фронту в цьому секторі мало зрушила з травня, друге місто України було під одним із найпослідовніших обстрілів з початку вторгнення, коли російські сили, ймовірно, мали на меті досягти околиць за 24 години", - сказано в повідомленні.



Британське відомство зазначає, що Харків розташований приблизно за 15 км від російської лінії фронту. Місто постраждало через те, що воно залишається в радіусі дії більшості видів російської артилерії.



Залпові ракетні установки та загалом неточна зброя викликали спустошення у значних частинах міста.