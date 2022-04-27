Міноборони Австралії направило Україні гаубиці M777

16:01 27 квітня Київ, Україна

Міністерство оборони Австралії направило Україні шість буксированих гаубиць M777 калібру 155 мм та відповідні боєприпаси до цих артилерійських систем, повідомляє видання Defense Brief.



Вказано, що напередодні на авіабазі Королівських ВПС Австралії гаубиці завантажили на військово-транспортний літак C-17A Globemaster III.

Як повідомляється, знаряддя калібру 155 мм, яке важить 4100 кг і має довжину 10,7 метра в розгорнутій конфігурації, може робити два постріли за хвилину (тривалий) або п'ять пострілів за хвилину (швидкий), а його ефективна дальність становить 24 км для звичайних снарядів або 30 км для покращених снарядів.

"Уряд країни і надалі шукатиме можливості для надання оперативної військової допомоги Збройним силам України, що протистоїть жорстокому, безжальному та незаконному вторгненню росії", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Австралія також надає гуманітарну допомогу Україні на 65 мільйонів доларів.