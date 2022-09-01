Міноборони отримало нові підтвердження про підготовку рф провокації на ЗАЕС

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, ліцензованому персоналу (що виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу. 18 серпня на вечірніх зборах керівництва ЗАЕС були відсутні представники Росатому. При тому, що з моменту окупації співробітники Росатому в обов'язковому порядку були присутні на всіх подібних нарадах. Наразі вони взагалі залишили територію ЗАЕС", - повідомляє ГУР.