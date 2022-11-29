Міністри юстиції країн G7 підписали "Берлінську декларацію" про допомогу Україні

17:54 29 листопада Київ, Україна

Зустріч міністрів юстиції країн G7 за участю України завершилася ухваленням Берлінської декларації та домовленістю тісно координувати співпрацю задля розслідування військових злочинів в Україні та притягнення винних до відповідальності.





Учасники зустрічі засудили агресивну війну росії проти України. Вони наголосили, що російська федерація грубо порушує міжнародне право, зокрема Статут ООН. У декларації засудили напади, вбивства та поранення цивільних, некомбатантів та військовополонених, зникнення дітей, систематичні та цілеспрямовані напади на об'єкти критичної інфраструктури, заподіяння шкоди медичним працівникам та медустановам. А також пов'язане з війною сексуальне та гендерне насильство. Текст декларації оприлюднено на сайті Міністерства юстиції ФРН.Учасники зустрічі засудили агресивну війну росії проти України. Вони наголосили, що російська федерація грубо порушує міжнародне право, зокрема Статут ООН. У декларації засудили напади, вбивства та поранення цивільних, некомбатантів та військовополонених, зникнення дітей, систематичні та цілеспрямовані напади на об'єкти критичної інфраструктури, заподіяння шкоди медичним працівникам та медустановам. А також пов'язане з війною сексуальне та гендерне насильство.

“Військові злочини та інші звірства не повинні залишатися безкарними. Переслідування за основними злочинами міжнародного права має для нас головний пріоритет", - йдеться у декларації.

У документі також наголосили на транскордонній співпраці між країнами, передбаченій національним законодавством.

"Для полегшення роботи слідчих органів, відповідальних за ці міжнародні злочини, важливо, щоб органи влади різних країн швидко та ефективно контактували між собою", - наголошується у декларації.

Розслідування необхідно координувати на ранній стадії, зазначили юристи. Сторони намагатимуться використовувати наявні та перевірені механізми відповідно до їхніх повноважень.



Наприклад, Genocide Network продовжуватиме служити мережею національних координаційних центрів для сприяння обміну інформацією про розслідування військових злочинів. Також Європейська судова мережа (EJN) діятиме як мережа контактних пунктів для транскордонних судових органів. Крім того, Євроюст завдяки недавньому розширенню його прерогатив тепер може проводити розслідування на національному та міжнародному рівнях.



Крім того, міжнародні партнери мають намір поділитися своїми передовими практиками у роботі з потерпілими та свідками у рамках розслідування.



Участь у зустрічі взяли міністри юстиції Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також міністр юстиції та генпрокурор України, комісар ЄС з юстиції, генеральний прокурор Міжнародного кримінального суду. "Берлінська зустріч" стала першою. Очікується, що міністри юстиції "Великої сімки" знову зустрінуться наступного року.