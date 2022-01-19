Міністри оборони України та Іраку підписали меморандум

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

«Підписання меморандуму дасть можливість продовжити взаємовигідну співпрацю між оборонними відомствами двох країн, посилити партнерські стосунки та забезпечити реалізацію проєктів у сферах, які становлять взаємовигідний інтерес», - йдеться в повідомленні.