Міністри оборони України та Іраку підписали меморандум
14:55 04 вересень Київ, Україна
У Києві відбулася зустріч міністрів оборони України Андрія Тарана та Іраку Джума Інада Саадун Аль-Джубурі, був підписаний меморандум
про військову співпрацю між відомствами країн.
Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.
«Підписання меморандуму дасть можливість продовжити взаємовигідну співпрацю між оборонними відомствами двох країн, посилити партнерські стосунки та забезпечити реалізацію проєктів у сферах, які становлять взаємовигідний інтерес», - йдеться в повідомленні.
Також сторони обговорили потенціал партнерства щодо обміну досвідом ведення бойових дій.
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