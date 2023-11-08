Міністри закордонних справ G7 погодили санкції проти росії та підтримку України

Міністри закордонних справ країн Великої сімки, зібравшись у Токіо для зустрічі щодо України, дійшли згоди стосовно збереження єдиної позиції в G7 щодо запровадження суворих санкцій проти росії та про надання рішучої підтримки Україні, навіть в умовах наростаючої напруженості на Близькому Сході.
Цю інформацію містить підсумковий пресреліз, опублікований Міністерством закордонних справ Японії, яка нині головує у G7.
Сесія, присвячена Україні, тривала 80 хвилин і зібрала найвищих представників закордонних справ країн G7, а також верховного представника Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.
У пресрелізі підкреслюється рішучість G7 прискорити зусилля у сфері середньо- та довгострокового відновлення, а також відновлення загалом у рамках єдності як державного, так і приватного секторів. Міністри також висловили нагальну необхідність просування процесу "формули миру" у співпраці з міжнародними партнерами.
На зустрічі в Токіо також обговорювалася криза на Близькому Сході у світлі терористичних атак на Ізраїль із боку ісламістської організації ХАМАС, а також гуманітарна ситуація у Секторі Гази.
Цю інформацію містить підсумковий пресреліз, опублікований Міністерством закордонних справ Японії, яка нині головує у G7.
Сесія, присвячена Україні, тривала 80 хвилин і зібрала найвищих представників закордонних справ країн G7, а також верховного представника Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.
У пресрелізі підкреслюється рішучість G7 прискорити зусилля у сфері середньо- та довгострокового відновлення, а також відновлення загалом у рамках єдності як державного, так і приватного секторів. Міністри також висловили нагальну необхідність просування процесу "формули миру" у співпраці з міжнародними партнерами.
На зустрічі в Токіо також обговорювалася криза на Близькому Сході у світлі терористичних атак на Ізраїль із боку ісламістської організації ХАМАС, а також гуманітарна ситуація у Секторі Гази.
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