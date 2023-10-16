Міністри фінансів ЄС очікують на підтвердження США підтримки України

18:43 16 жовтня Київ, Україна





Цю інформацію перед початком Ради міністрів ЄС з питань фінансів повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні. Сьогодні, 16 жовтня, міністри фінансів країн Європейського Союзу проведуть третій раунд трансатлантичного діалогу з міністром фінансів США Джанет Єллен. Під час цієї дискусії представники ЄС сподіваються почути підтвердження наміру Сполучених Штатів надавати підтримку Україні.Цю інформацію перед початком Ради міністрів ЄС з питань фінансів повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.

"Сьогодні міністри зможуть провести третій трансатлантичний діалог із США. Для нас важливо почути від Єллен переконливі зобов'язання з боку її адміністрації продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, а також продовжувати співпрацю з кількох питань з Європейським Союзом, зокрема глобальну угоду щодо оподаткування", - наголосив Джентілоні.

Він зазначив, що сьогоднішні збори європейських міністрів фінансів є першими після поновлення насильства на Близькому Сході внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС на Ізраїль. Окрім геополітичних та гуманітарних аспектів, ця криза, за словами Джентілоні, також викликала економічні проблеми як для Європи, так і для країн регіону.