Міністри фінансів ЄС очікують на підтвердження США підтримки України

Сьогодні, 16 жовтня, міністри фінансів країн Європейського Союзу проведуть третій раунд трансатлантичного діалогу з міністром фінансів США Джанет Єллен. Під час цієї дискусії представники ЄС сподіваються почути підтвердження наміру Сполучених Штатів надавати підтримку Україні.
Цю інформацію перед початком Ради міністрів ЄС з питань фінансів повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.
Цю інформацію перед початком Ради міністрів ЄС з питань фінансів повідомив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні.
Він зазначив, що сьогоднішні збори європейських міністрів фінансів є першими після поновлення насильства на Близькому Сході внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС на Ізраїль. Окрім геополітичних та гуманітарних аспектів, ця криза, за словами Джентілоні, також викликала економічні проблеми як для Європи, так і для країн регіону.
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