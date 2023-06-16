Міністри Чехії та Словаччини обговорили ситуацію навколо України та дезінформацію у Празі

Міністри закордонних справ Чехії Ян Липавський та Словацької Республіки Мирослав Влаховський провели зустріч у Празі, де обговорили широкий спектр питань, включаючи ситуацію навколо України та боротьбу з дезінформацією.
У рамках діалогу, який відбувся, МЗС Чехії повідомило про готовність міністрів продовжувати зміцнювати регіональну співпрацю, особливо у форматах S3 та V4.
Вони також висловили готовність продовжувати надавати підтримку Україні, а також готуватися до відновлення після війни та знижувати енергетичну залежність від росії.
Під час зустрічі також було обговорено питання щодо розширення Європейського Союзу. Міністри обмінювалися досвідом у галузі боротьби з дезінформацією, яка сьогодні є однією з ключових загроз для безпеки Чехії та Словаччини.
Чеський міністр висловив своє схвалення поглиблення співпраці між чеським та словацьким групами StratCom в галузі обміну досвідом щодо протидії дезінформації.
Ця подорож стала першим закордонним візитом Мирослава Влаховського після його призначення на посаду міністра закордонних справ та європейських справ Словацької Республіки.
У рамках діалогу, який відбувся, МЗС Чехії повідомило про готовність міністрів продовжувати зміцнювати регіональну співпрацю, особливо у форматах S3 та V4.
Вони також висловили готовність продовжувати надавати підтримку Україні, а також готуватися до відновлення після війни та знижувати енергетичну залежність від росії.
Під час зустрічі також було обговорено питання щодо розширення Європейського Союзу. Міністри обмінювалися досвідом у галузі боротьби з дезінформацією, яка сьогодні є однією з ключових загроз для безпеки Чехії та Словаччини.
Чеський міністр висловив своє схвалення поглиблення співпраці між чеським та словацьким групами StratCom в галузі обміну досвідом щодо протидії дезінформації.
Ця подорож стала першим закордонним візитом Мирослава Влаховського після його призначення на посаду міністра закордонних справ та європейських справ Словацької Республіки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі