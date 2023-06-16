Міністри Чехії та Словаччини обговорили ситуацію навколо України та дезінформацію у Празі

17:34 19 травня Київ, Україна

Міністри закордонних справ Чехії Ян Липавський та Словацької Республіки Мирослав Влаховський провели зустріч у Празі, де обговорили широкий спектр питань, включаючи ситуацію навколо України та боротьбу з дезінформацією.



У рамках діалогу, який відбувся, МЗС Чехії повідомило про готовність міністрів продовжувати зміцнювати регіональну співпрацю, особливо у форматах S3 та V4.



Вони також висловили готовність продовжувати надавати підтримку Україні, а також готуватися до відновлення після війни та знижувати енергетичну залежність від росії.



Під час зустрічі також було обговорено питання щодо розширення Європейського Союзу. Міністри обмінювалися досвідом у галузі боротьби з дезінформацією, яка сьогодні є однією з ключових загроз для безпеки Чехії та Словаччини.



Чеський міністр висловив своє схвалення поглиблення співпраці між чеським та словацьким групами StratCom в галузі обміну досвідом щодо протидії дезінформації.



Ця подорож стала першим закордонним візитом Мирослава Влаховського після його призначення на посаду міністра закордонних справ та європейських справ Словацької Республіки.