Міністр юстиції розповів про 4 напрямки конфіскації активів рф

19:53 17 травня Київ, Україна

Ініціатива щодо вилучення активів росії в Україні може стати гарним прикладом для інших країн, вважає міністр юстиції України.

Україна передбачає чотири можливі напрями конфіскації активів росії та пов'язаних з нею компаній, але один із них вважає небажаним.



Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.



За словами міністра, перший напрямок – конфіскація за рішенням суду, як було у випадку з активами нардепа Віктора Медведчука.



Другий напрямок – через свіжоприйнятий та переданий на підпис президенту закон про конфіскацію російських активів. Відповідно до цього закону, рішення про конфіскацію прийматиме Вищий антикорупційний суд на підставі кількох десятків критеріїв, за якими визначатимуться підсанкційні особи, чиє майно підлягає конфіскації.



Третій напрямок - конфіскація на підставі нинішнього закону про націоналізацію російського майна. Під його дію потрапляють активи "Сбербанку" та "Промінвестбанку".



Є й четвертий шлях, але саме його Малюська вважає небажаним.

Найпростіший спосіб - конфіскація майна у зв'язку з військовим становищем. Але цей шлях небажаний. Така конфіскація не вимагає жодної аргументації, але виникає обов'язок компенсувати вартість. Тому поки що він не використовується", - додав Малюська.



Ініціатива щодо конфіскації російських активів в Україні, за словами міністра, може стати добрим прикладом для інших країн.