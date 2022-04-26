Міністр ВС Великобританії підтримав завдання Україною ударів по росії з британської зброї

16:19 26 квітня Київ, Україна

Міністр збройних сил (ВС) Великої Британії Джеймс Хіпі назвав абсолютно легітимними удари України по об'єктах на території Росії з метою порушити ланцюжки постачання, які інакше прямо сприяють смерті та кровопролиттю на українській землі.

Він виступив у програмі Today на BBC Radio 4 після попереджень міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про постачання НАТО зброї Україні.

Відповідаючи на питання про законність завдання ударів по території Росії, зброєю, поставленою Великобританією, міністр заявив, що не бачить у цьому проблеми і порушень будь-яких норм і законів.

"Атака Україною цілей усередині Росії є таким же вибором України у відповідь на вибір Росії "неконтрольовано бомбардувати українські міста та села".. Багато країн використовують імпортовану зброю, і у випадках її застосування вину покладають не на виробника чи постачальника, а на країну, яка його використала», - заявив Джеймс Хіпі.

У відповідь на заяви міністра збройних сил Великобританії, що говорить рот МЗС Росії Марія Захарова почала загрожувати, що росія може вдарити і по Британії.