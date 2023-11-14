Міністр Умєров про ракетний удар по 128 ОГШБ: серйозні порушення правил маскування

18:06 14 листопада Київ, Україна

Міністр оборони Рустем Умєров розкрив результати перевірки обставин ракетного удару по 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді та наголосив на серйозних порушеннях правил маскування.



У своєму повідомленні у Фейсбуці Умєров зазначив, що бійців зібрали у дворі будинку для церемонії нагородження, нехтуючи необхідними заходами безпеки, такими як маскування, і припаркувавши понад десять автомобілів поруч.



У той час у небі було виявлено російський безпілотник-розвідник, і незважаючи на попередження про повітряну тривогу і зафіксований ракетний пуск, не було вжито централізованих заходів безпеки на місці нагородження. Умєров підкреслив, що слідство за цим інцидентом триває, і всі винні будуть покарані згідно із законом.



Міністр оборони доручив Генеральному штабу провести перевірку виконання протоколів безпеки у підрозділах та звернувся до всіх командирів з вимогою дотримання базових заходів безпеки.