Міністр у справах ветеранів розповів, чим буде займатися ветеранський омбудсмен
18:45 12 лютого Київ, Україна
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що Інститут ветеранського омбудсмена
буде займатися правовим захистом ветеранів в різних сферах.
"Інститут ветеранського омбудсмена в перспективі буде займатися питаннями правового захисту наших захисників України... в різних аспектах: питання надання статусу учасника бойових дій, захисту ветеранів, які перебувають під кримінальним провадженням... на отримання пільг і послуг", - сказала Лапутіна.
За словами міністра, на сьогодні існує чимало прогалин в законодавстві щодо системного регулювання і захисту прав ветеранів. Люди на місцях не можуть вирішити свої питання, тому що вони не знають, куди звертатися.
"Різні ветеранські питання дуже актуальні, і тому ми думаємо, це буде об'єднання зусиль з медіації процесів захисту прав ветеранів в різних сферах, а також невирішена проблема - своєчасна адвокація ветеранів у відповідних, конкретних кейсах про надання їм тих же статусів, або отримання будь-яких соціальних гарантій", - додала Лапутіна.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі