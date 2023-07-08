Міністр у справах ветеранів розповів, чим буде займатися ветеранський омбудсмен

18:45 12 лютого Київ, Україна

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що Інститут ветеранського омбудсмена буде займатися правовим захистом ветеранів в різних сферах.

"Інститут ветеранського омбудсмена в перспективі буде займатися питаннями правового захисту наших захисників України... в різних аспектах: питання надання статусу учасника бойових дій, захисту ветеранів, які перебувають під кримінальним провадженням... на отримання пільг і послуг", - сказала Лапутіна.

За словами міністра, на сьогодні існує чимало прогалин в законодавстві щодо системного регулювання і захисту прав ветеранів. Люди на місцях не можуть вирішити свої питання, тому що вони не знають, куди звертатися.