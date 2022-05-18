Міністр у справах ветеранів відправлений у відставку

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подав у відставку у зв'язку зі станом здоров'я, Верховна Рада підтримала його звільнення з посади.

"За" проголосував 251 народний депутат.

"Комітет пропонує Верховній Раді прийняти цю відставку. Вона пов'язана зі станом здоров'я", - пояснила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Нагадаємо, проєкт постанови про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України зареєстрували у Верховній Раді 16 грудня.



Так, Сергій Бессараб став міністром у справах ветеранів 12 березня 2020.



До цього, з 2012-2014 рік, був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України. З 2015 року - командувач АТО, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.