Міністр у справах ветеранів відправлений у відставку

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подав у відставку у зв'язку зі станом здоров'я, Верховна Рада підтримала його звільнення з посади.
"За" проголосував 251 народний депутат.
Нагадаємо, проєкт постанови про відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів України зареєстрували у Верховній Раді 16 грудня.
Так, Сергій Бессараб став міністром у справах ветеранів 12 березня 2020.
До цього, з 2012-2014 рік, був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України. З 2015 року - командувач АТО, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.
Так, Сергій Бессараб став міністром у справах ветеранів 12 березня 2020.
До цього, з 2012-2014 рік, був першим заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України. З 2015 року - командувач АТО, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.
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