Міністр оборони України зустрінеться із головою Пентагону США у четвер

15:36 16 листопад Київ, Україна

Глава Міноборони США Ллойд Остін 18 листопада зустрінеться із новопризначеним міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"У четвер глава Міноборони США вітатиме міністра оборони України Олексія Резнікова у Пентагоні. Під час зустрічі сторони обговорять питання співпраці між країнами у сфері безпеки та оборони", - заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

15 листопада Резніков провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Вчорашня зустріч - перша у розкладі заходів міжнародного співробітництва міністра оборони України Олексія Резнікова на новій посаді і є свідченням поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами", - зазначили в українському Міноборони.

Зустріч глав оборонних відомств відбудеться на тлі повідомлень про накопичення російських військ поблизу кордонів України. США закликали Росію до більшої прозорості у військових пересуваннях поблизу українського кордону.

"Ми продовжуємо бачити незвичайну військову діяльність та концентрацію сил у Росії, але біля кордонів України. Це нас продовжує турбувати", - зазначив Кірбі у понеділок.

"З боку Росії не було прозорості щодо концентрації сил на заході країни, і ми продовжуємо закликати їх до прозорості", - додав спікер.

Він протиставив це американським навчанням, про які надається інформація у вигляді пресрелізів, фото та відео.