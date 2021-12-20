Міністр оборони України зустрінеться із головою Пентагону США у четвер
15:36 16 листопад Київ, Україна
Глава Міноборони США Ллойд Остін 18 листопада зустрінеться із новопризначеним міністром оборони України Олексієм Резніковим.
"У четвер глава Міноборони США вітатиме міністра оборони України Олексія Резнікова у Пентагоні. Під час зустрічі сторони обговорять питання співпраці між країнами у сфері безпеки та оборони", - заявив представник Пентагону Джон Кірбі.
15 листопада Резніков провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
"Вчорашня зустріч - перша у розкладі заходів міжнародного співробітництва міністра оборони України Олексія Резнікова на новій посаді і є свідченням поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами", - зазначили в українському Міноборони.
Зустріч глав оборонних відомств відбудеться на тлі повідомлень про накопичення російських військ поблизу кордонів України. США закликали Росію до більшої прозорості у військових пересуваннях поблизу українського кордону.
"Ми продовжуємо бачити незвичайну військову діяльність та концентрацію сил у Росії, але біля кордонів України. Це нас продовжує турбувати", - зазначив Кірбі у понеділок.
"З боку Росії не було прозорості щодо концентрації сил на заході країни, і ми продовжуємо закликати їх до прозорості", - додав спікер.
Він протиставив це американським навчанням, про які надається інформація у вигляді пресрелізів, фото та відео.
"Я навіть говорю вам, які підрозділи приєднуються, які здібності тестуються", - додав Кірбі про американські навчання.
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