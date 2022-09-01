Міністр оборони України взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн ЄС

20:12 30 серпня Київ, Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу.

Про це український урядовець повідомив у Twitter у вівторок, 30 серпня.



Він поінформував закордонних колег про ситуацію на фронті.

"Взяв участь у неформальній зустрічі керівництва ЄС та міністрів оборони. Поінформував голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля та колег про поточну ситуацію на полі бою, наше бачення майбутньої співпраці в рамках Загальної безпекової та оборонної політики ЄС", - сказано в його повідомленні.

За словами глави Міноборони, він у ході зустрічі назвав актуальні пріоритети українців задля досягнення повної деокупації територій країни.



Зустріч глав міноборони країн ЄС проходила у Празі. Учасники зустрічі також обговорювали питання військової допомоги Україні.