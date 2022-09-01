Міністр оборони України взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн ЄС

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу.
Про це український урядовець повідомив у Twitter у вівторок, 30 серпня.
Він поінформував закордонних колег про ситуацію на фронті.
Він поінформував закордонних колег про ситуацію на фронті.
За словами глави Міноборони, він у ході зустрічі назвав актуальні пріоритети українців задля досягнення повної деокупації територій країни.
Зустріч глав міноборони країн ЄС проходила у Празі. Учасники зустрічі також обговорювали питання військової допомоги Україні.
Зустріч глав міноборони країн ЄС проходила у Празі. Учасники зустрічі також обговорювали питання військової допомоги Україні.
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