10:24 04 вересня Київ, Україна

Під час свого відеозвернення увечері у неділю, 3 вересня, президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити і кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством загалом", - заявив Зеленський.

Вже в понеділок, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Про це він особисто повідомив у Facebook.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаємо стрій!” – написав він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підтвердив звільнення Резнікова з посади міністра оборони та назвав його наступника.

Верховна Рада голосуватиме за відставку міністра оборони та призначення його наступника вже цього тижня.