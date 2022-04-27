Міністр оборони США заявив про створення Контактної групи з питань оборони України

06:25 27 квітня Київ, Україна

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про створення міжнародної контактної групи з питань оборони України.

До неї увійдуть понад 40 держав, перше засідання міждержавного об'єднання відбулося у вівторок у Рамштайні.



Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.



Міністр оборони США оголосив, що активна взаємодія глав оборонних відомств та начальників штабів, що мала місце у вівторок у Рамштайні, продовжиться у форматі Контактної групи з питань оборони України.



Заявлено, що група активізуватиме спільні зусилля, координуватиме допомогу та зосередитиме її на перемозі у протистоянні російській агресії. Остін також зазначив, що зустрічі планується проводити як у форматі фізичної присутності, так і в режимі онлайн.