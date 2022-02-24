Міністр оборони пообіцяв дати зброю всім патріотам

13:40 24 лютий Київ, Україна

Міністр оборони України звернувся до громадян України і повідомив про те, що всі, хто виявить бажання брати участь у територіальній обороні, отримають зброю.

"Даємо зброю всім патріотам" - сказав міністр оборони Олексій Резніков, закликаючи вступати до територіальної оборони всіх, хто готовий тримати зброю в руках.

Він наголосив, що всі процедури спрощені. Для отримання зброї необхідно мати лише паспорт.

"Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога! Зберігаємо спокій! Віримо у ЗСУ "Слава єдиній Україні!", - сказав глава Міноборони.