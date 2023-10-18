Міністр культури Німеччини проти культурного бойкоту росії

18:38 18 жовтня Київ, Україна

Міністр культури Німеччини Клаудія Рот виступила проти культурного бойкоту росії після вторгнення російських військ в Україну. Вона не вірить у "культурний бойкот усього російського".



На Франкфуртському книжковому ярмарку політик від партії "Зелених" зазначила, що російська мова не повинна розглядатися як власність путіна. Клаудія Рот підкреслила, що в росії існує "інша росія", представлена правозахисниками, письменниками, дисидентами, молодим поколінням, а також членами ЛГБТ-руху та екологічного руху, які зазнають масових переслідувань.



Міністр культури Німеччини висловила побоювання, що культурний бойкот може негативно вплинути на ці критичні голоси, які висловлюються проти російського режиму. Вона закликала обережно підтримувати їх і робити все можливе, щоб ці голоси були почуті в росії, без того, щоб наражати їх на додаткову небезпеку.