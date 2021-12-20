13:47 02 грудень Київ, Україна

Міністр культури Олександр Ткаченко передумав йти у відставку, оскільки бюджет на культуру на 2022 рік суттєво зріс.





У свою чергу, Ткаченко після ухвалення Верховною Радою державного бюджету наступного року похвалився витратами на сферу культури та інформполітики.



«Бюджет 2022 року на культуру, креативну індустрію та інформаційну політику – 14,5



Ткаченко виділив такі пункти:



Велика реставрація входить у 2022 рік з реальним бюджетом. На реставрацію закладів загальнодержавного значення, будівництво Меморіалу жертв голодомору та Меморіалу Героїв Небесної Сотні та реставрацію пам'яток культурної спадщини місцевого значення – 3,6 млрд грн. Про це заявила сьогодні заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, до другого читання бюджет на культуру було суттєво збільшено, тому «міністр працює».У свою чергу, Ткаченко після ухвалення Верховною Радою державного бюджету наступного року похвалився витратами на сферу культури та інформполітики.«Бюджет 2022 року на культуру, креативну індустрію та інформаційну політику – 14,5 млрд грн . У тому числі субвенції – 1,8 млрд грн («Велика реставрація» та Центри культурних послуг). Наразі Мінкультури без витрат на кіно, але 4,6 млрд грн дофінансування сфери – наша із вами спільна перемога. Непроста (навіть дуже сказати), але перемога», – написав міністр у соцмережах.Ткаченко виділив такі пункти:Велика реставрація входить у 2022 рік з реальним бюджетом. На реставрацію закладів загальнодержавного значення, будівництво Меморіалу жертв голодомору та Меморіалу Героїв Небесної Сотні та реставрацію пам'яток культурної спадщини місцевого значення – 3,6 млрд грн.



Ми посилюємо інформбезпеку. Перші враховані витрати на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки та розширення мережі Укрінформу, а також його мовлення за кордоном. Це сприятиме посиленню захисту суверенітету України – 631,2 Ми посилюємо інформбезпеку. Перші враховані витрати на Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки та розширення мережі Укрінформу, а також його мовлення за кордоном. Це сприятиме посиленню захисту суверенітету України – 631,2 млн грн



Заплановано фінансування (ура) Державної інспекції культурної спадщини України – 13,8 млн грн, та Державної служби охорони культурної спадщини України – 19,3 млн грн. Вони нарешті запрацюють.



Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини у національних та державних заповідниках – 597,7 млн грн.



Збільшили фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, давши можливість збільшити та посилити діяльність. Загальна сума – 1,8 млрд грн.



Задля реалізації планів важливого для нашої нації Українського інституту національної пам'яті – 167,3 млн грн. Сума у заходах щодо реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності та Галузевого Державного Архіву.



Фінансово посилюємо діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі – 335,5 млн грн.



Забезпечення діяльності національних музеїв, національних та державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів – 1,1 млрд грн.



Враховано субвенцію місцевим бюджетом на створення центрів культурних послуг (ЦКП) – 100 млн грн коштом субвенцій.



Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, включаючи проведення Фондом заходів щодо підтримки проєктів – 703 млн грн.



Передбачено сфери підготовки кадрів для культури та мистецтва установами професійної передової та вищої освіти – 1,6 млрд грн. У тому числі капітальні витрати розвитку Київського державного хореографічного училища – 132 млн грн.



Заплановані заходи у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональні відносини, релігії та захист прав національних спільнот з урахуванням проведення Днів України в Європі та Міжнародного мистецького форуму – 469 млн грн.



Державний комітет телебачення та радіомовлення України – 2 млрд грн, враховуючи заходи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері. З цієї суми фінансова підтримка Національної громадської телерадіокомпанії України становила 1,9 млрд грн.



Робота національних художніх колективів, концертних організацій та їхніх дирекцій, національних та державних організацій – 942,7 млн грн.



Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 273,6 млн грн.



На діяльність Державної служби України з етнополітики та свободи совісті – 17,2 млн грн.



Для Державного агентства України з мистецтва та художньої освіти – 20,1 млн грн.



Цифровізація культури (фінансується вперше) – 40 млн грн.



«І окремо про кіно. Відстоюванням бюджету на цю сферу займались ми, збільшивши цифру 673,1 млн грн у першому читанні до 1,687 млрд грн у другому. Яку й затвердили. На засіданні уряду, на якому затверджувався проєкт бюджету, також у протоколі зафіксовано моє зауваження щодо необхідності перегляду у першому кварталі додаткових коштів на Музей Голодомору та Гостинний Двір», – написав Ткаченко.