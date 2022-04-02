Міністр закордонних справ України візьме участь в засіданні Люблінського трикутника

08:08 06 липня Київ, Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба відвідає Литовську Республіку, де візьме участь в засіданні Люблінського трикутника і в 4-й Міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

Робоча поїздка Кулеби в складі офіційної делегації на чолі з президентом України розпочнеться сьогодні, 6 липня, повідомляє Урядовий портал.

"Кулеба з міністрами закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом і Польщі Збігнєвом Рау проведе третє засідання Люблінського трикутника. Глави МЗС обговорять протидію агресії РФ, ситуацію в Білорусі, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, подолання наслідків пандемії COVID-19. За підсумками зустрічі міністри підпишуть низку тристоронніх документів Люблінського трикутника. Крім того, міністр проведе окрему зустріч з литовськими політологами та експертами в Центрі східноєвропейських досліджень на тему «Шлях європейської та євроатлантичної інтеграції України", - говориться в повідомленні.

Заходи пройдуть з 6 по 9 липня.