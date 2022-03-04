Міністр закордонних справ України їде до Німеччини

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 8-9 червня відвідає Німеччину з робочим візитом, де проведе низку двосторонніх зустрічей.
Про це повідомляє МЗС.
В рамках візиту Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і двосторонні зустрічі з керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини.
Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України і Німеччини, підтримка зусиль щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України в ЄС і НАТО, енергетична безпека України і Європи.
В рамках візиту Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і двосторонні зустрічі з керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини.
Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України і Німеччини, підтримка зусиль щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України в ЄС і НАТО, енергетична безпека України і Європи.
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