Міністр закордонних справ України їде до Німеччини

14:34 07 червень Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 8-9 червня відвідає Німеччину з робочим візитом, де проведе низку двосторонніх зустрічей.

Про це повідомляє МЗС.



В рамках візиту Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом і двосторонні зустрічі з керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини.



Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України і Німеччини, підтримка зусиль щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України в ЄС і НАТО, енергетична безпека України і Європи.