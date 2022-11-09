Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше прибув до Камбоджі

11:10 09 листопада Київ, Україна

Україна вперше візьме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – потужному об'єднанні 10 країн Південно-Східної Азії. З цією метою до столиці Камбоджі, Пномпеня, прибув глава МЗС України Дмитро Кулеба

Це перший в історії візит українського міністра до цієї країни, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook у середу, 9 листопада.



Крім того, глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч. Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра із Днем незалежності Камбоджі, який відзначається сьогодні.

"Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співпрацю у Південно-Східній Азії. Приєднання принесе українській державі, бізнесу та громадянам конкретні політичні, військові, економічні та культурні вигоди", – заявив Ніколенко.