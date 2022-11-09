Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше прибув до Камбоджі

Україна вперше візьме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – потужному об'єднанні 10 країн Південно-Східної Азії. З цією метою до столиці Камбоджі, Пномпеня, прибув глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Це перший в історії візит українського міністра до цієї країни, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook у середу, 9 листопада.
Крім того, глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч. Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра із Днем незалежності Камбоджі, який відзначається сьогодні.
Крім того, глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч. Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра із Днем незалежності Камбоджі, який відзначається сьогодні.
Відомо, що до асоціації АСЕАН входять 10 країн: Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.
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