Міністр фінансів США закликала Зеленського сконцентруватися на боротьбі з корупцією

12:44 12 жовтня Київ, Україна

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала президента України Володимира Зеленського сконцентруватися на боротьбі з корупцією та зміцненні державного управління.



Це заявила американська чиновниця, повідомляє Reuters.



Вона наголосила, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати економічну підтримку Києву та висловила своє схвалення тому, що українська влада зосереджує зусилля на боротьбі з корупцією, а також на покращенні прозорості та ефективності державного управління.

Джанет Єллен зазначила: "Продовження роботи над цими складними питаннями буде ключовим для забезпечення майбутнього, на яке заслуговують українці".

Вона також похвалила економічну команду України за розробку правильної політики та досягнення значних результатів у складних умовах. Вона вказала на успішну реалізацію Києвом кредитної програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 15,6 мільярда доларів, наголосивши на важливості цієї програми для забезпечення макроекономічної стабільності та просування реформ.



Єллен підкреслила, що продовження зусиль у реформуванні країни відіграє ключову роль у її відновленні.