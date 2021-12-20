Міністерства планують перевести з Києва в інші регіони

10:07 31 березень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський висунув пропозицію перемістити центральні органи виконавчої влади зі столиці в регіони.



Таку деконцентрацію планують провести за два роки. У Кабміні вже розробили пропозиції щодо переміщення.





"За словами Немчинова, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету Міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення", - розповів Немчинов.



Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги: Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов "За словами Немчинова, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету Міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення", - розповів Немчинов.Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги: