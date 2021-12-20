Міністерства планують перевести з Києва в інші регіони

Глава України Володимир Зеленський висунув пропозицію перемістити центральні органи виконавчої влади зі столиці в регіони.
Таку деконцентрацію планують провести за два роки. У Кабміні вже розробили пропозиції щодо переміщення.
Таку деконцентрацію планують провести за два роки. У Кабміні вже розробили пропозиції щодо переміщення.
Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
"За словами Немчинова, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету Міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення", - розповів Немчинов.
Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги:
"За словами Немчинова, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету Міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення", - розповів Немчинов.
Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги:
- рівний розвиток регіонів;
- зростання благоустрою в регіонах;
- наближення процесу формування та реалізації політик до людей;
- зниження навантаження на Київ;
- створення нових робочих місць в регіонах, поліпшення можливостей для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;
- стимулювання економічного розвитку регіонів;
- прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації і скорочення ролі чиновників в житті людини.
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