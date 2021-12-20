Міністерства планують перевести з Києва в інші регіони

10:07 31 березень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський висунув пропозицію перемістити центральні органи виконавчої влади зі столиці в регіони.

Таку деконцентрацію планують провести за два роки. У Кабміні вже розробили пропозиції щодо переміщення.
 
Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

"За словами Немчинова, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони - обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету Міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення", - розповів Немчинов.

Очікується, що це дозволить отримати наступні переваги:
  • рівний розвиток регіонів;
  • зростання благоустрою в регіонах;
  • наближення процесу формування та реалізації політик до людей;
  • зниження навантаження на Київ;
  • створення нових робочих місць в регіонах, поліпшення можливостей для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;
  • стимулювання економічного розвитку регіонів;
  • прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації і скорочення ролі чиновників в житті людини.