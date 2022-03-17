Мінфін: у 2021 році відремонтують 7 тисяч кілометрів доріг

У 2021 році влада планує відремонтувати 7 тисяч км доріг, на що в проєкті держбюджету закладено 150 млрд грн. Про це повідомляє Мінфін у вівторок, 20 жовтня.

"У проєкт державного бюджету на 2021 заплановано виділити 150 млрд грн на підтримку розвитку автодорожнього полотна. З них 36,6 млрд планується направити на розвиток і утримання автодоріг державного значення, 21,3 млрд грн - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах (субвенція)", - сказано в повідомленні.



У відомстві підкреслили, що масштабне оновлення дорожньої інфраструктури є пріоритетним завданням для уряду на 2021.



"Уже до кінця цього 2021 більшість обласних центрів повинні отримати якісні дороги в сусідні обласні центри. Сім тисяч кілометрів доріг буде відремонтовано", - запевнили в Мінфіні.