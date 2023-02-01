Мінфін США не виявив ознак зловживання фіндопомогою в Україні

07:43 01 лютого Київ, Україна





Про це заявила речниця Міністерства фінансів Меган Аппер, повідомляє Reuters. Міністерство фінансів США не бачить ознак зловживання коштами США в Україні, але продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.Про це заявила речниця Міністерства фінансів Меган Аппер, повідомляє Reuters.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена", - заявила вона.

За словами Аппер, Міністерство фінансів продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами для боротьби з корупцією.



Reuters зазначає, що це перший коментар Міністерства фінансів з цього питання після того, як минулого тижня український уряд звільнив низку чиновників після звинувачень у корупції.