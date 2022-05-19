Мінфін пообіцяв переглянути бюджет на медицину

"Ті зобов'язання, які ми на себе взяли - що за результатами першого кварталу ми знайдемо можливість і переглянемо бюджет на медицину, якщо у нас для цього будуть відповідні дохідні джерела", - заявив Марченко.

Відповідаючи на питання журналіста про критику глави МОЗ Максима Степанова проєкту бюджету, Марченко зазначив що "в уряді багато міністрів".

"Не можна в період пандемії маніпулювати цими речами і визначати, що ця сфера повинна бути пріоритетною. Тому що, якби ми взяли той бюджет, який пропонував Степанов, ми повинні десь забирати ці кошти. Це могли бути кошти, можливо, педагогів, можливо, пенсіонерів. Ми цього дозволити не могли. Разом з тим, ми гарантуємо зростання заробітних плат медиків на 30%, ми гарантуємо, що бюджет у порівнянні з 2019 роком на медицину виріс на 50 млрд, а в порівнянні з 2020-м на 36 млрд. Це ми чітко гарантуємо, і ми це забезпечимо", - сказав він.