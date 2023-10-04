Міненерго України спростовує фейкову інформацію Росії про ядерне паливо на Рівненській АЕС

18:05 04 жовтня Київ, Україна

Міністерство енергетики України спростувало інформацію, поширену в російських Telegram-каналах, про нібито "проблеми" з новим ядерним паливом на Рівненській атомній станції.



Відомство назвало цю інформацію фейком і наголосило, що атомні блоки на Рівненській атомній станції та інших станціях функціонують у штатному режимі, а нове українсько-американське паливо для 440-мегаватних блоків повністю відповідає вимогам.



У прес-релізі також наголошується, що пропагандисти останнім часом намагаються дискредитувати будівництво новітніх атомних блоків Westinghouse в Україні, а також стверджують, що Україні не потрібно виготовляти американсько-українське паливо і краще купувати російське. Міністерство наголосило, що якість таких російських матеріалів постійно падає.



Відомство запевнило, що немає жодних проблем із ядерним паливом, і нове паливо успішно використовуватиметься в європейських ядерних реакторах, замінюючи російське.