Міненерго: з наслідками масового удару росії по енергосектору України майже повністю впоралися

13:37 12 вересня Київ, Україна

Вчорашній удар російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України став одним із наймасовіших, з його наслідками майже повністю впоралися.

Про це у понеділок, 12 вересня, розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Було обстріляно Зміївську ТЕС і три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВт, 5 повітряних ліній 330 кВт", - написав він у Facebook.

Міністр зазначив, що без світла залишилися сотні тисяч українців у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

"Але швидкість відновлення надихає! Вже через 40 хвилин світло почало повертатися до будинків українців. Усі основні лінії були заживлені вже через 4,5 години. Роботи з відновлення продовжуються", – зазначив Галущенко.

Вже повністю відновлено електропостачання Полтавської, Донецької області, залишаються знеструмленими у Сумській області 1,7 тисячі споживачів, Дніпропетровській – близько 3 тисяч, Харківській – 12 тисяч.

"Опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог уже пішов у масову атаку на енергетичні об'єкти. Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного живлення, забезпечення матеріалами для цього та організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору – для максимальної ефективності та швидкості роботи”, – зазначив голова Міненерго.

Також міністр повідомив, що під час ударів по енергосектору загинули 4 енергетики, троє поранено.