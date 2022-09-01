Мільйонна ботоферма працювала на партію Порошенка – розслідування ЗМІ

12:03 19 серпня Київ, Україна

Мільйонна ботоферма, роботу якої нещодавно викрила та блокувала СБУ, представляла інтереси політичної партії «Європейська Солідарність» та її лідера Петра Порошенка.

Про це сьогодні повідомили у журналістському розслідуванні «Апостроф-ТВ».



Медійники оприлюднили докази, що організатором ботоферми був російський IT-фахівець Віктор Майстренко, котрий співпрацював із нардепом Артуром Герасимовим – близьким соратником Порошенка.



Майстренко розповів, що розробив спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати роботу ботоферми та масштабувати її. Саме завдяки цьому український інтернет заполонили «порохоботи».

«Оболонка, в якій все пишеться, – це програма для автоматизації дій у браузері», – цитує видання затриманого.



А далі ця програма могла від імені тисяч ботів автоматично публікувати потрібну інформацію, включаючи фейки та «зраду», запрошувати друзів, коментувати, ставити «лайки» під постами тощо.



Ці боти і займалися веденням у соцмережах сторінок підтримки Порошенка та його політсили, і головне – критикою Зеленського. Серед свіжих тем, які розповсюджувала ботоферма: конфлікт між Зеленським та Залужним, здавання країни путіну та олігархам, зрив призову до армії, руйнування армії, фотосесія Олени Зеленської для журналу «Вог».



Як розповідає сам Майстренко, окрім роботи на ЄС, він також продавав розроблену програму всім охочим. Вона коштувала 314 доларів США, і лише продаючи ліцензії, росіянин заробив близько 100 тисяч доларів.



Він розповів, як потрапив до України 2014-го, після того, як «засвітився» на виборах у росії, «референдумах» у Криму та на Донбасі.



За його словами, незважаючи на заборону на перетин кордону для росіян, Майстренку допоміг А.Герасимов. Згодом – влаштував на роботу у своє маркетингове агентство та поселив у квартирі, що належала колишній дружині. Саме в ній, до речі, проводилися нещодавні обшуки.



Вже у 2015 році, створивши та розвиваючи ботоферму для Порошенка, Майстренко отримав за спрощеною процедурою від тодішнього президента громадянство України. Також став політичним експертом на телеканалах експрезидента.

Нагадаємо, СБУ заявила про викриття мільйонної ботоферми на початку серпня. Відповідне обладнання встановлено у Києві, Вінниці та Харкові.



Під час обшуків було вилучено апаратно-програмний комплекс, який забезпечував функціонування ботоферми, 5 тис. сім-карт і 200 мобільних Proxy ферм для заміни IP-адрес та уникнення блокування відповідних інтернет-ресурсів.