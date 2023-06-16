Мільйон людей під загрозою залишитись без води на Дніпропетровщині - облрада

19:05 14 червня Київ, Україна

У Криворізькому та Нікопольському районах, основним джерелом водопостачання яких було Каховське водосховище, існує загроза припинення водопостачання для більш ніж мільйона людей.



Цю інформацію підтвердив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.



Він зазначив, що Нікопольський район налічує близько 280 тисяч осіб, а у Криворізькому районі проживає близько 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які згодом здали документи для набуття статусу мешканців Кривого Рогу та його околиць.



Крім того, велика кількість людей переїхала в результаті терористичного акту з греблею, тому населення, яке ризикує залишитися без води, становить понад мільйон людей.



На цей момент у Дніпропетровській області вже близько 300 тисяч осіб позбавлені централізованого водопостачання. Уряд виділив 159,7 мільйона гривень на доставку води до регіону.



Ситуація в Нікопольському районі, де переважно постачання води забезпечувалося з Каховського водосховища, є складнішою. В цей час у великих містах району, таких як Нікополь, Марганець та Покров, організовано 20-30 точок видачі питної води. Також привозиться питна та технічна вода різними видами транспорту, включаючи залізничний.



У Криворізькому районі ситуація стабільніша, оскільки місто отримує близько 30% водопостачання з іншого водосховища - Карачуни. При ощадливому використанні води може вистачити на півтора місяця.