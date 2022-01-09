Михайло Саакашвілі прийняв рішення повернутися в Грузію

14:40 27 серпень Київ, Україна

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА, чинний глава Українського держкомітету реформ Михайло Саакашвілі висловив подяку Україні і повідомив про те, що він має намір повернутися в Грузію.





Політик назвав Україну своїм "другим домом", оскільки вона прийняла його в складний період життя. При цьому Саакашвілі додав, що настав час повернутися в "солодку Грузію".



Колишній одеський губернатор підкреслив, що за останні сім років отримав достатньо досвіду і знань для того, щоб "краще служити своїй країні і не допускати помилок". Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на YouTube в четвер, 27 серпня.Політик назвав Україну своїм "другим домом", оскільки вона прийняла його в складний період життя. При цьому Саакашвілі додав, що настав час повернутися в "солодку Грузію".Колишній одеський губернатор підкреслив, що за останні сім років отримав достатньо досвіду і знань для того, щоб "краще служити своїй країні і не допускати помилок".

"Бог свідок, я хотів кращого для свого народу. Хотів, щоб мій народ жив краще, багатше і все ж за допущені помилки хочу у всіх попросити вибачення ", - сказав він.

Саакашвілі заявив, що повертається до себе на батьківщину для того, щоб "кожен грузин жив набагато краще і багатше".





реакція Грузії

Правляча партія Грузії, яка критикує Саакашвілі, відреагувала на повідомлення про його повернення словами "Міша, приїжджай!"

"Miha hamodiii" написано на сторінці "Грузинської мрії" в Facebook під репоста відеозвернення екс-президента, в якому він розповідає про намір повернутися в країну.



В Україну Саакашвілі переїхав у 2015 році. Тоді президент країни Петро Порошенко надав йому громадянство і призначив губернатором Одеської області. У липні 2017 року Порошенко після конфлікту позбавив Саакашвілі громадянства, але нинішній президент Володимир Зеленський після обрання скасував рішення свого попередника. У 2020 році Зеленський призначив Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.