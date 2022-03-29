Михайло Подоляк дав розширене трактування позиції української сторони на переговорах із рф

Учасник переговорів із росією у Стамбулі Михайло Подоляк дав розширене трактування позиції української сторони.
1. Про гарантії безпеки
Стамбул дозволив зафіксувати низку найважливіших договірних позицій, що взяла до розгляду рф. Договір про гарантії безпеки, по суті, передбачає не теоретично, а на практиці отримати дієвий інструмент захисту нашої території та суверенітету.
Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, у тому числі з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання - щодо втручання у будь-який конфлікт на території України, щодо негайного постачання зброї.
Треба сказати, що цей договір дозволяє також розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, яка не виявила в нинішній ситуації ефективність, та перейти до більш дієвих моделей. Україна виглядає сильно як ініціатор реформи глобальної архітектури безпеки.
Окремо скажу, що присутність поряд із США, ВБ, Туреччиною, Німеччиною, іншими країнами, та росії як країни-підписанта багатостороннього договору накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості за юридичними договорами.
2. Шанс на входження до ЄС
Додатково Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо - і щодо фінансування об'ємних програм модернізації економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС.
3. Питання Криму
Особливо хочу виділити розділ Криму. Прямі двосторонні переговори щодо кримської проблематики та фіксація нинішнього становища на 15 років – це революційна пропозиція.
Оскільки це означає, як мінімум, повернення теми Криму в переговорний порядок денний. До цього росіяни категорично відмовлялися від цього. Крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання – ключ до спільного припинення війни.
1. Про гарантії безпеки
Стамбул дозволив зафіксувати низку найважливіших договірних позицій, що взяла до розгляду рф. Договір про гарантії безпеки, по суті, передбачає не теоретично, а на практиці отримати дієвий інструмент захисту нашої території та суверенітету.
Країнами-гарантами стають, скажімо так, провідні армії світу, у тому числі з ядерним компонентом, які беруть на себе конкретні юридичні зобов'язання - щодо втручання у будь-який конфлікт на території України, щодо негайного постачання зброї.
Треба сказати, що цей договір дозволяє також розпочати перегляд старої моделі глобальної безпеки, яка не виявила в нинішній ситуації ефективність, та перейти до більш дієвих моделей. Україна виглядає сильно як ініціатор реформи глобальної архітектури безпеки.
Окремо скажу, що присутність поряд із США, ВБ, Туреччиною, Німеччиною, іншими країнами, та росії як країни-підписанта багатостороннього договору накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості за юридичними договорами.
2. Шанс на входження до ЄС
Додатково Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу як повноцінного члена. Що надзвичайно важливо - і щодо фінансування об'ємних програм модернізації економіки, і щодо відмови від надмірних бюрократичних процедур на шляху входу до ЄС.
3. Питання Криму
Особливо хочу виділити розділ Криму. Прямі двосторонні переговори щодо кримської проблематики та фіксація нинішнього становища на 15 років – це революційна пропозиція.
Оскільки це означає, як мінімум, повернення теми Криму в переговорний порядок денний. До цього росіяни категорично відмовлялися від цього. Крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, оскільки для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання – ключ до спільного припинення війни.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі