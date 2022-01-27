Михайло Добкін йде в мери Харкова "самовисуванцем від харків'ян"

Попередник Геннадія Кернеса, який помер від наслідків коронавірусу, Михайло Добкін заявив про готовність балотуватися в мери Харкова.
Про це він сказав Суспільному на меморіалі Слави в Харкові 9 травня.
"Без образи на будь-яку політичну силу я буду йти самовисуванцем від харків'ян", - сказав Добкін.
На питання, чи розглядав він варіант висунення від будь-якої політичної сили, чи вів переговори, наприклад, з "Опозиційною платформою - За життя", Добкін відповів: "Я проводжу переговори з харків'янами...".
Він додав, що готовий співпрацювати з партіями, які близькі йому ідеологічно і "сповідують розвиток Харкова".
Добкін також розповів, що йому складно розмістити рекламу в Харкові, оскільки на підрядників нібито чинять тиск.
У той самий час він вважає, що не вимагає "особливої" реклами.
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