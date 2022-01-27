Михайло Добкін йде в мери Харкова "самовисуванцем від харків'ян"

09:12 10 травень Київ, Україна

Попередник Геннадія Кернеса, який помер від наслідків коронавірусу, Михайло Добкін заявив про готовність балотуватися в мери Харкова.



Про це він сказав Суспільному на меморіалі Слави в Харкові 9 травня.



"Без образи на будь-яку політичну силу я буду йти самовисуванцем від харків'ян", - сказав Добкін.



На питання, чи розглядав він варіант висунення від будь-якої політичної сили, чи вів переговори, наприклад, з "Опозиційною платформою - За життя", Добкін відповів: "Я проводжу переговори з харків'янами...".



Він додав, що готовий співпрацювати з партіями, які близькі йому ідеологічно і "сповідують розвиток Харкова".



Добкін також розповів, що йому складно розмістити рекламу в Харкові, оскільки на підрядників нібито чинять тиск.



У той самий час він вважає, що не вимагає "особливої" реклами.