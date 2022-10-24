MIGA виділить Україні 30 млн доларів на проект страхування інвестицій

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), яке входить до групи Світового банку, виділило Україні 30 мільйонів доларів на пілотний проект зі страхування інвестицій.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль на відкритті V українсько-німецького економічного форуму у Берліні, передає Урядовий портал.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль на відкритті V українсько-німецького економічного форуму у Берліні, передає Урядовий портал.
Україна розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.
Для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Також урядом подано зміни до закону про "інвестиційні няньки", що розширюють коло потенційних інвесторів.
Шмігаль додав, що Україна сформувала широке інвестиційне меню — понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 млрд дол.
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