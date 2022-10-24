MIGA виділить Україні 30 млн доларів на проект страхування інвестицій

19:54 24 жовтня Київ, Україна

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), яке входить до групи Світового банку, виділило Україні 30 мільйонів доларів на пілотний проект зі страхування інвестицій.



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмігаль на відкритті V українсько-німецького економічного форуму у Берліні, передає Урядовий портал.



"MIGA має успішні кейси у країнах, де велися терористичні дії. Агентство виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій. Ми продовжуватимемо і нарощуватимемо цю роботу з усіма страховими агентствами Європи та світу", - підкреслив Шмігаль.



Україна розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.



Для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Також урядом подано зміни до закону про "інвестиційні няньки", що розширюють коло потенційних інвесторів.



"Преференції щодо проектів від 20 млн доларів тепер проекти, що поширюються, від 12 млн доларів. Крім того, будуть розширені сфери, в яких можна реалізовувати відповідні проекти", - уточнив прем'єр.

Шмігаль додав, що Україна сформувала широке інвестиційне меню — понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 млрд дол.