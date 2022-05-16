МЗС готує евакуацію українців з Афганістану

13:45 13 серпня Київ, Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на цей момент ведеться робота по організації евакуації наших громадян з Афганістану, на випадок, якщо надійдуть запити на допомогу.

Про це повідомляє відомство в п'ятницю, 13 серпня.

"Ми вже почали розробляти можливі шляхи евакуації з Афганістану, якщо надійдуть такі звернення. На зараз громадяни України не зверталися в МЗС з проханнями евакуювати їх з Афганістану. Але ще раз повторюю, що ми в режимі 24 на 7 працюємо і готові допомогти нашим громадянам в Афганістані всіма доступними для нас способами", - сказав він.

За даними МЗС, в цей час в Афганістані знаходяться від 50 до 100 громадян України. Міністр закликав їх звертатися за допомогою до дипломатів.



За словами Кулеби, в Афганістані зараз "крихка ситуація".

"Україна і Афганістан мали дружні стосунки. Нас об'єднує трагедія збитого з Іраном літака. Бажаємо миру", - додав міністр.

Станом на 12 серпня таліби захопили більше десятка центрів афганських провінцій, включаючи найбільші міста країни - Кандагар і Герат.