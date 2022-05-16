МЗС готує евакуацію українців з Афганістану

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на цей момент ведеться робота по організації евакуації наших громадян з Афганістану, на випадок, якщо надійдуть запити на допомогу.
Про це повідомляє відомство в п'ятницю, 13 серпня.
За даними МЗС, в цей час в Афганістані знаходяться від 50 до 100 громадян України. Міністр закликав їх звертатися за допомогою до дипломатів.
За словами Кулеби, в Афганістані зараз "крихка ситуація".
Станом на 12 серпня таліби захопили більше десятка центрів афганських провінцій, включаючи найбільші міста країни - Кандагар і Герат.
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