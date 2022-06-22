МЗС Великобританії відмовило у візах російської делегації в ОБСЄ

МЗС Великобританії, з урахуванням перебування всіх членів постійної російської делегації ОБСЄ у списках санкцій Великобританії, відмовило членам цієї російської делегації у видачі віз для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимира Джабарова.
За його словами, Великобританія відповіла, що не може видати візи членам російської делегації, з якою б метою вони не відвідували країну.. Джабаров додав, що вважає рішення британського уряду обурливим.
29 щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ пройде 2-6 липня у Великій Британії у місті Бірмінгем. Мине без росіян, яких там бачити не бажають.
З початку російського вторгнення в Україну Великобританія запровадила кілька пакетів санкцій проти росії, зокрема до списку санкцій потрапили 386 депутатів Держдуми за визнання "ДНР" і "ЛНР".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі