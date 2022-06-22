МЗС Великобританії відмовило у візах російської делегації в ОБСЄ

19:21 22 червня Київ, Україна

МЗС Великобританії, з урахуванням перебування всіх членів постійної російської делегації ОБСЄ у списках санкцій Великобританії, відмовило членам цієї російської делегації у видачі віз для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимира Джабарова.

"З урахуванням перебування всіх членів постійної делегації Федеральних зборів Росії в списках санкцій Великобританії ми своєчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати і вирішити питання про надання британською стороною гарантій видачі нашим парламентаріям в'їзних віз до Великобританії для участі в цьому найважливішому міжпарламенті". - Сказав Джабаров.

За його словами, Великобританія відповіла, що не може видати візи членам російської делегації, з якою б метою вони не відвідували країну.. Джабаров додав, що вважає рішення британського уряду обурливим.

29 щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ пройде 2-6 липня у Великій Британії у місті Бірмінгем. Мине без росіян, яких там бачити не бажають.





З початку російського вторгнення в Україну Великобританія запровадила кілька пакетів санкцій проти росії, зокрема до списку санкцій потрапили 386 депутатів Держдуми за визнання "ДНР" і "ЛНР".



