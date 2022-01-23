МЗС Великобританії про далекосяжні плани Москви після "захоплення" Києва

09:24 23 січень Київ, Україна

Судячи з неадекватної поведінки політиків, які виступають як на російських телеканалах, так і в Думі, інформація, що надійшла від МЗС Британії, вже не здається нереальною.

В опублікованому вчора, 22 січня, прес-релізі МЗС Великобританії прямо йдеться про те, що кремлівська влада планує після "захоплення" Києва створити в Україні підпорядкований ним уряд на чолі з екс-депутатом Верховної Ради Євгеном Мураєвим.. Очевидно, у мріях Путіна живе спроба зробити з України другу Білорусь зі своїм ручним Лукашенком.

Водночас Москва ще не визначилася зі своїми планами, чи наступатиме вона на Україну.

У своїй заяві британське МЗС посилається на достовірність наявних даних.

Крім того, у міністерстві оголосили імена колишніх українських політиків, які мають тісні зв'язки з російськими спецслужбами та безпосередньо "беруть участь у плануванні нападу на Україну". Усі вони займали керівні пости в державі до втечі у 2014 році. Це: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та Микола Азаров.

"Опублікована сьогодні інформація проливає світло на розмах російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу поглянути на те, про що думає Кремль", - заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.

Вона вкотре звернулася до Москви із закликом припинити ескалацію військової загрози.

Щодо України, міністр підтвердила повну підтримку "суверенітету та територіальної цілісності у рамках міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим".

У Росії не уповільнили з реакцією на заяву МЗС Великобританії, назвавши її "провокаційним" та "дезінформуючим".