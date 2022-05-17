МЗС України висловив протест РФ через "гумдопомогу" Донбасу

20:40 12 серпня Київ, Україна

Сьогодні на непідконтрольну Україні територію на сході України прибув так званий "гуманітарний конвой" з Росії.



У зв'язку з цим МЗС України висловив рішучий протест, повідомляє пресслужба відомства в четвер, 12 серпня.



"Російська Федерація в черговий раз проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України і без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях 102 так званих "гуманітарних конвої" в складі семи вантажних автомобілів і супроводі двох автомобілів МНС РФ", - йдеться в повідомленні.



Зазначено, що переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску Донецьк і Матвєєв Курган.



"Відсутність законних підстав унеможливило передбачене українським законодавством його ("гуманітарний конвой" - ред.) обов'язкове оформлення представниками прикордонних і митних органів України", - підкреслили українські дипломати.



Вони відзначають, що в зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до Російської Федерації "припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету української держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України".