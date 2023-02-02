МЗС України висловило протест через негуманне поводження з Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо негуманного поводження з громадянином України Михайлом Саакашвілі, який перебуває за ґратами в Грузії.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС.
Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на набуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії, зазначають у МЗС.
Українські дипломати закликали грузинську владу "негайно припинити знущатися з Михайла Саакашвілі і передати його Україні".
У МЗС також звернулися до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії. Його життя опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади, заявили в МЗС.
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