МЗС України висловило протест через негуманне поводження з Саакашвілі

14:32 02 лютого Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо негуманного поводження з громадянином України Михайлом Саакашвілі, який перебуває за ґратами в Грузії.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Михайла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому у терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю", - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на набуття членства в ЄС і свідчить про згортання демократії в Грузії, зазначають у МЗС.



Українські дипломати закликали грузинську владу "негайно припинити знущатися з Михайла Саакашвілі і передати його Україні".

"Не грайте з життям людини заради політичної помсти", - йдеться у заяві.

У МЗС також звернулися до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії. Його життя опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади, заявили в МЗС.