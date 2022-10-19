МЗС України висловило подив з приводу "необізнаності" Китаю щодо атаки російських дронів

19:19 19 жовтня Київ, Україна

У Міністерстві закордонних справ Китаю "не знають" про атаку дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня, внаслідок якої загинуло п'ять цивільних, серед яких вагітна жінка.

Про це, відповідаючи на запитання Reuters, на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Я не знаю, що ви згадали", - сказав чиновник.

За його словами, позиція Китаю з українського питання є "послідовною та чіткою".

"За нинішніх обставин всі зацікавлені сторони повинні виявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи в Україні для спільної деескалації ситуації", - сказав представник китайського МЗС.

Міністерство закордонних справ України здивоване заявою китайської сторони з приводу того, що Китай нібито не знає про атаки росії на міста України за допомогою дронів іранського виробництва.



Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Представник МЗС Китаю стверджує, що він нічого не знає про атаку російських дронів на Київ. Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю", — зазначив чиновник.

Він нагадав, що українська дипмісія у Китаї також постійно інформує КНР про ситуацію в Україні.

"Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає до китайського зовнішньополітичного відомства інформацію про злочини росії в Україні. Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно", - підкреслив Ніколенко.

Чиновник додав, що МЗС сподівається на жорсткішу відповідь Китаю на російські атаки.