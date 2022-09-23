Глава МЗС України зустрівся з держрадником та главою МЗС Китаю Ваном І
13:41 23 вересня Київ, Україна
Під час Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держрадником та главою МЗС Китаю Ваном І.
"Зустрівся з державним радником та міністром закордонних справ Китаю Ваном І, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, як і те, що сила не повинна бути засобом вирішення спорів", - написав Кулеба у Twitter у п'ятницю, 23 вересня.
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