МЗС рекомендував Маркарову на посаду посла України в США

Кандидатуру на посаду посла України в США ексміністра фінансів Оксани Маркарової повинен затвердити президент Володимир Зеленський.

За його словами, процедура її оформлення запущена, але "традиційно займає певний час".

"У разі призначення Україна вперше матиме в Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема, в Держдепі і Міністерстві фінансів, так і в МВФ. Про те, що Маркарову відправляють тільки вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також у тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США. Це безумовні плюси", - зазначив глава МЗС.