МЗС рекомендував Маркарову на посаду посла України в США
11:13 20 листопада Київ, Україна
Кандидатуру на посаду посла України в США ексміністра фінансів Оксани Маркарової повинен затвердити президент Володимир Зеленський.
Про це сказав сам глава МЗС України Дмитро Кулеба
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"Факти, а не плутані чутки про нового посла України в США... Кандадатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової", - повідомив Кулеба.
За його словами, процедура її оформлення запущена, але "традиційно займає певний час".
"Можу дати тільки одну пораду - судіть про призначення за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі", - зазначив глава МЗС на тлі повідомлень медіа про призначення Маркарової.
При цьому Кулеба додав, що нинішній посол
України в Вашингтоні Володимир Єльченко "є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував".
"У разі призначення Україна вперше матиме в Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема, в Держдепі і Міністерстві фінансів, так і в МВФ. Про те, що Маркарову відправляють тільки вибивати гроші з МВФ - це маячня. Важлива правда також у тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США. Це безумовні плюси", - зазначив глава МЗС.
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