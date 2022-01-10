МЗС України прокоментувало насильство проти мітингувальників у Казахстані

Міністерство закордонних справ України вперше в офіційній заяві виступило із засудженням насильства проти мітингувальників у Казахстані.
Відповідну заяву українське відомство оприлюднило у понеділок, 10 січня.
Відповідну заяву українське відомство оприлюднило у понеділок, 10 січня.
Відомство наголосило, що зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів для деескалації ситуації та уникнути подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.
Окремо МЗС прокоментувало введення військ ОДКБ до Казахстану, серед яких переважають російські військові.
Окремо МЗС прокоментувало введення військ ОДКБ до Казахстану, серед яких переважають російські військові.
МЗС наголосило, що продовжуватиме захищати інтереси українців у Казахстані, зокрема, надавати їм сприяння у поверненні на батьківщину.
З 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою за ринкову.
З 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою за ринкову.
Окрім столиці, мітинги пройшли також у Актау, Оралі та Актобі на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та інших містах. У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних площах.
Надалі почалися силові зіткнення з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.
На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, проте протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та усунення від управління державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висувалися вимоги щодо прямих виборів акимів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.
Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингувальників застосовують світло-шумові гранати. У різних містах (з 5 січня – по всій країні) оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та сайти новин, що висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів. Згодом взагалі відключили мобільний Інтернет.
5 січня на тлі протестів президент Казахстану ухвалив відставку уряду. Тимчасово обов'язки прем'єр-міністра виконуватиме перший заступник голови Кабміну Аліхан Смаїлов.
Також президент Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.
Протестувальники в Алмати захопили місцеву адміністрацію, управління комітету нацбезпеки зі зброєю та аеропорт, у Таліургані скинули пам'ятник Назарбаєву тощо.
З Алмати повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство окремих бунтівників.
Президент Токаєв оголосив "антитерористичну операцію", звинувативши у протестах "терористів" та "зовнішні сили", і звернувся до ОДКБ із проханням про введення військ.
6 січня до Казахстану почали входити військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.
За даними із соцмереж, російські війська чисельністю близько 3000 осіб (переважно десантники) складають основну частину контингенту. Війська ОДКБ у Казахстані очолив російський генерал Анатолій Сердюков, який керував захопленням Криму.
Паралельно повідомляли про десятки або сотні загиблих під час придушення протестів та спалених акіматів у кількох містах, вбивство понад 20 силовиків.
Звучать припущення, що дії мародерів та крайніх радикалів були інспіровані, щоб дати підстави для "антитерористичної операції" та введення в Казахстан російських військ для обмеження суверенітету.
Увечері 6 січня силовики заявили про "зачистку" центру Алмати від "терористів", як влада називає протестувальників.
7 січня "зачистки" продовжились. Мітинги та вуличні акції проходили вже у небагатьох містах. Президент Токаєв заявив, що "терористи" мають бути знищені без переговорів.
8 січня Токаєв заявив, що ситуація в країні "розвивається у бік стабілізації". Про це він сказав у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним, запропонувавши провести відеоконференцію Ради колективної безпеки ОДКБ
Станом на 9 січня влада повідомила про затримання майже 8 тис. протестувальників.
Паралельно повідомляли про десятки або сотні загиблих під час придушення протестів та спалених акіматів у кількох містах, вбивство понад 20 силовиків.
Звучать припущення, що дії мародерів та крайніх радикалів були інспіровані, щоб дати підстави для "антитерористичної операції" та введення в Казахстан російських військ для обмеження суверенітету.
Увечері 6 січня силовики заявили про "зачистку" центру Алмати від "терористів", як влада називає протестувальників.
7 січня "зачистки" продовжились. Мітинги та вуличні акції проходили вже у небагатьох містах. Президент Токаєв заявив, що "терористи" мають бути знищені без переговорів.
8 січня Токаєв заявив, що ситуація в країні "розвивається у бік стабілізації". Про це він сказав у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним, запропонувавши провести відеоконференцію Ради колективної безпеки ОДКБ
Станом на 9 січня влада повідомила про затримання майже 8 тис. протестувальників.
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