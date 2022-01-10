МЗС України прокоментувало насильство проти мітингувальників у Казахстані

15:06 10 січень Київ, Україна





Відповідну заяву українське відомство оприлюднило у понеділок, 10 січня. Міністерство закордонних справ України вперше в офіційній заяві виступило із засудженням насильства проти мітингувальників у Казахстані Відповідну заяву українське відомство оприлюднило у понеділок, 10 січня.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло в низці казахстанських міст і призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби та взаємної поваги”, – йдеться у повідомленні МЗС.

Відомство наголосило, що зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів для деескалації ситуації та уникнути подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку.



Окремо МЗС прокоментувало введення військ ОДКБ до Казахстану, серед яких переважають російські військові.

“Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил із домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська повинні поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану та міжнародне право, а їхнє перебування не повинно виходити за рамки задекларованого обмеженого терміну», – йдеться у заяві.

МЗС наголосило, що продовжуватиме захищати інтереси українців у Казахстані, зокрема, надавати їм сприяння у поверненні на батьківщину.



З 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою за ринкову.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у Актау, Оралі та Актобі на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та інших містах. У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних площах.



Надалі почалися силові зіткнення з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.



На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, проте протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та усунення від управління державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висувалися вимоги щодо прямих виборів акимів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.



Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингувальників застосовують світло-шумові гранати. У різних містах (з 5 січня – по всій країні) оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та сайти новин, що висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів. Згодом взагалі відключили мобільний Інтернет.



5 січня на тлі протестів Надалі почалися силові зіткнення з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, проте протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та усунення від управління державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висувалися вимоги щодо прямих виборів акимів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингувальників застосовують світло-шумові гранати. У різних містах (з 5 січня – по всій країні) оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та сайти новин, що висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів. Згодом взагалі відключили мобільний Інтернет.5 січня на тлі протестів президент Казахстану ухвалив відставку уряду . Тимчасово обов'язки прем'єр-міністра виконуватиме перший заступник голови Кабміну Аліхан Смаїлов.

Також президент Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.



Протестувальники в Алмати Протестувальники в Алмати захопили місцеву адміністрацію , управління комітету нацбезпеки зі зброєю та аеропорт, у Таліургані скинули пам'ятник Назарбаєву тощо.

З Алмати повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство окремих бунтівників.

6 січня до Казахстану почали входити військові контингенти країн Організації Договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану.