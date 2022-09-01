МЗС України закликає рф не перешкоджати місії МАГАТЕ

16:31 31 серпня Київ, Україна

Окупаційні війська росії повинні припинити обстріл коридорів прямування делегації МАГАТЕ і не перешкоджати її діяльності на станції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Це - важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно та ефективно", - зазначив він.

За словами Ніколенка, місія МАГАТЕ зараз на шляху до Запорізької АЕС, експерти мають зафіксувати порушення стандартів та норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.

"Позиція України залишається незмінною: АЕС має бути негайно демілітаризована, деокупована та передана під повний контроль українського уряду", - заявив Ніколенко.

Спікер МЗС нагадав, що майже шість місяців на території найбільшої атомної станції Європи незаконно перебувають війська росії.

"Сім основоположних принципів мирного використання ядерних технологій та ядерної енергії грубо порушено. Світ опинився на межі нової техногенної екологічної та гуманітарної катастрофи через агресію росії проти України і безвідповідальних дій російських окупантів, які продовжуються", - зазначив він.

За словами Ніколенка, міжнародне співтовариство має посилювати тиск на рф до повної демілітаризації та деокупації атомної станції та її повернення під контроль України.