МЗС України закликає рф не перешкоджати місії МАГАТЕ

Окупаційні війська росії повинні припинити обстріл коридорів прямування делегації МАГАТЕ і не перешкоджати її діяльності на станції.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
За словами Ніколенка, місія МАГАТЕ зараз на шляху до Запорізької АЕС, експерти мають зафіксувати порушення стандартів та норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.
Спікер МЗС нагадав, що майже шість місяців на території найбільшої атомної станції Європи незаконно перебувають війська росії.
За словами Ніколенка, міжнародне співтовариство має посилювати тиск на рф до повної демілітаризації та деокупації атомної станції та її повернення під контроль України.
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