МЗС України закликає до введення нових санкцій проти Росії

18:28 03 вересень Київ, Україна

Після заяви Німеччини про те, що Навальний був отруєний "Новачком" (сімейство фторфосфорорганічних отруйних речовин, - ред.), МЗС України засудило Росію та закликало світову спільноту до введення нових санкцій.

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ і за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком", - йдеться в заяві.

У МЗС підкреслюють, що міжнародна спільнота повинна була б відреагувати на отруєння Навального не тільки рішучим засудженням, але й застосуванням санкцій проти Російської Федерації.