МЗС України закликає до введення нових санкцій проти Росії
18:28 03 вересень Київ, Україна
Після заяви Німеччини про те, що Навальний був отруєний "Новачком" (сімейство фторфосфорорганічних отруйних речовин, - ред.), МЗС України засудило Росію та закликало світову спільноту до введення нових санкцій.
"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ і за кордоном. Переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на цю нелюдську розправу Кремля над опозиційним політиком", - йдеться в заяві.
У МЗС підкреслюють, що міжнародна спільнота повинна була б відреагувати на отруєння Навального не тільки рішучим засудженням, але й застосуванням санкцій проти Російської Федерації.
"Тільки одноголосна рішуча позиція та тверде засудження цивілізованого світу, в тому числі санкції, можуть змусити владу Росії припинити скоювати злочини, грубо порушуючи права людини та руйнуючи правові основи світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - зазначає МЗС України.
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