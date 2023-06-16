МЗС України відповіло Орбану: війна з рф вимагає більше, ніж просто припинити стріляти

У відповідь на заклики прем'єра Угорщини Віктора Орбана до переговорів з росією, Міністерство закордонних справ України нагадало про причини, чому "просто припинити стріляти" у війні з рф недостатньо і закликає до дій, що сприяють справжньому завершенню конфлікту.
Олег Ніколенко, представник МЗС України, наголосив, що позиція Києва щодо переговорів з росією залишається незмінною: переговори можливі лише після повного виведення російських військ з території України.
В іншому випадку, припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування конфлікту та надасть росії можливість перегрупуватися та продовжити агресію.
Олег Ніколенко наголосив, що постійні атаки з боку росії на українські міста є явним доказом відсутності інших сценаріїв, окрім продовження війни.
МЗС України також звернуло увагу на заяву Віктора Орбана про труднощі бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир.
У зв'язку з цим МЗС закликає главу угорського уряду почати діяти, засуджувати російську агресію, вимагати припинення війни та повернення російських військ на російську територію, приєднатися до заходів міжнародної ізоляції росії та не підривати єдність у ЄС.
Нагадаємо, що Віктор Орбан у своєму інтерв'ю закликав розпочати переговори з москвою та попередив Україну про можливі тяжкі втрати в разі контрнаступу.
Олег Ніколенко, представник МЗС України, наголосив, що позиція Києва щодо переговорів з росією залишається незмінною: переговори можливі лише після повного виведення російських військ з території України.
В іншому випадку, припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування конфлікту та надасть росії можливість перегрупуватися та продовжити агресію.
Олег Ніколенко наголосив, що постійні атаки з боку росії на українські міста є явним доказом відсутності інших сценаріїв, окрім продовження війни.
МЗС України також звернуло увагу на заяву Віктора Орбана про труднощі бути єдиним прем'єр-міністром у ЄС, який виступає за мир.
У зв'язку з цим МЗС закликає главу угорського уряду почати діяти, засуджувати російську агресію, вимагати припинення війни та повернення російських військ на російську територію, приєднатися до заходів міжнародної ізоляції росії та не підривати єдність у ЄС.
Нагадаємо, що Віктор Орбан у своєму інтерв'ю закликав розпочати переговори з москвою та попередив Україну про можливі тяжкі втрати в разі контрнаступу.
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